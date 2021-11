Loro Parque verbaasd over uitspraken Free Morgan Foundation in Zembla: ‘Alles is volgens de regels gegaan’

Loro Parque wijst de kritiek van de Free Morgan Foundation, dat orka Morgan niet gezond zou zijn en tegen de regels in wordt gebruikt in shows, van de hand. De Free Morgan Foundation uitte de beschuldigingen in het tv-programma Zembla.

Het zeezoogdierenpark op Tenerife werkte mee aan een documentaire van Zembla over de verhuizing van de orka naar Loro Parque, nu tien jaar geleden.

In de uitzending werden medewerkers van Loro Parque gevolgd in de verzorging van de orka. ,,We hebben aan deze documentaire meegewerkt om alle Nederlandse kijkers te laten zien hoeveel zorg en liefde onze medewerkers voelen voor Morgan en te laten zien hoe goed zij is geïntegreerd in de groep orka’s in Loro Parque”, aldus een woordvoerder van het park.

Kritiek ongegrond

Morgan werd destijds in de Noordzee gevonden, door het Dolfinarium in Harderwijk opgevangen en na enige tijd naar Tenerife verhuisd. ,,Het geweldige nieuws is dat Morgan al tien jaar deel uitmaakt van de orkafamilie in Loro Parque. Dit is het beste bewijs dat alle kritiek van de Free Morgan Foundation volledig ongegrond is en niet gebaseerd op wetenschap.”

Groot was hun verbazing dan ook dat de Free Morgan Foundation stelt dat Loro Parque handelt in strijd met rechterlijke uitspraken rondom het inzetten van Morgan voor meer dan alleen educatieve doeleinden. ,,Alle gerechtelijke uitspraken in Nederland en in het Europese Parlement hebben uitgewezen dat alles is gedaan in overeenstemming met de wet. Loro Parque houdt zich aan de onderzoeks- en educatieve activiteiten die werden gebruikt als argument om de dood van Morgan te voorkomen.”

Nooit om Morgan gevraagd

Loro Parque benadrukt dat ze nooit om de komst van Morgan heeft gevraagd, maar dat dit initiatief vanuit het Dolfinarium en de Nederlandse regering kwam. Voor de orka is een speciale vergunning afgegeven, stelt Loro Parque, voor het inzetten van het dier voor wetenschappelijke en educatieve activiteiten.

,,Ze waren nooit verborgen of geheim en er was evenmin sprake van een schending van de inhoud van de voorwaarden voor afgifte van de vergunning. Alle Nederlandse rechtbanken hebben erkend dat Loro Parque onderzoeks- en onderwijsactiviteiten verricht.”

Loro Parque stelt dat de beweringen van de Free Morgan Foundation onjuist zijn. © Ulrich Brodde