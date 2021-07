Losse stenen, hardrijders en verkeersdrukte: ergernissen stapelen zich op in Kerkstraat Harderwijk

Gaat het om de losgereden straatstenen of over de zware vrachtwagens en de racende coffeeshopklanten door de straat? Zijn het de dwalende toeristen, de foutparkeerders, de defecte afsluitpalen? Over welk probleem wil je het precies hebben, vragen bewoners van de Kerkstraat in Harderwijk de verslaggever.