LTO wil losgeslagen Brabantse wolf verdoven, vangen en verplaatsen: ‘Op de Veluwe is plek genoeg’

In een gisteren verstuurde brief stelt Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland dat ‘de huidige situatie niet langer acceptabel’ is. De organisatie verzoekt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth - die in Den Haag betrokken is bij het Interprovinciaal Overleg - om ‘in te grijpen’. Ze spreekt over het ‘verwijderen van zwervende wolven’.



Volgens Saskia Duives-Cahuzak, die namens LTO in de wolvencommissie zit, gaat het specifiek om de zwervende wolf die recentelijk in Brabant tientallen schapen heeft gedood. ,,We vragen om deze wolf te verdoven, te vangen en dan naar een plek te brengen waar hij wel op z’n plaats is. Bijvoorbeeld op de Veluwe: daar is plek genoeg. En daar gaat het ook prima met de wolven. Je zou ook kunnen zeggen dat het een Brabants probleem is dat binnen Brabant opgelost moet worden. Maar probleem is dat de wetgeving hierin nu niet voorziet.”