Ludiek afscheid van ‘Ermelose’ kleumschool: buurt wil groene speelplaats na sloop

Onderwijswethouder Laurens Klappe was destijds niet blij met het filmpje, maar dat kan directeur Christie van Seventer niet zo boeien. Wat haar wel boeit is het hagelnieuwe pand dat er nog geen twee jaar na dato staat. De nieuwe locatie is duurzaam, beschikt over moderne faciliteiten en krijgt een schoolplein dat door de leerlingen zelf ontworpen is. Maar het is er vooral warm en vrij van tocht, schimmel en lekkage.

Tweede huis

Trots als een pauw was Van Seventer donderdagavond de gastvrouw van het ‘walking dinner’, dat het afscheid van een tijdperk markeert. ,,Het is net als een oude jas; je neemt er maar moeilijk afstand van. Voordat ik leerkracht werd, zat ik als kind al hier op school. Het was mijn tweede huis’’, liet de directeur in het voorjaar al door de Stentor optekenen.

Nostalgie

Vandaar deze laatste kans om nostalgisch rond te snuffelen in het gebouw dat al sinds 1968 bestaat, voor elke (oud)leerling en -leerkracht en buurtbewoner die daar behoefte aan had. Door de school hingen die allemaal oude klassenfoto’s en in de klaslokalen werd het voorgerecht geserveerd. Met bord in de hand ging het vervolgens naar het nieuwe pand voor het hoofd- en nagerecht.

Parkachtige speelplek