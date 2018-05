Ludieke 'protestgroet' aan belevingsvlucht Lelystad Airport

‘De gisteravond bedachte actie om met twee borden en een handdoek een treurende emoticon van een trampoline te maken, breidt zich als een olievlek uit over de Veluwe”, meldt actiegroep Red de Veluwe. ,,Het is een idee van Sanne uit Oene die zo de belevingsvlucht wil begroeten. Ze wil ermee duidelijk maken dat laagvliegende vakantievluchten over de Veluwe met veel lawaai en uitstoot niet oké zijn.”