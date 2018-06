Luis in de pels sleept eendenslachter Ermelo voor bezwaarcommissie

Boekhorst­plan Harderwijk in de herkansing

16:19 In november vorig jaar werd de omgevingsvergunning door de Rechtbank Gelderland vernietigd maar de initiatiefnemers van Veluwe Transferium Boekhorst zijn optimistisch dat het deze keer wel lukt. Zij stelden hoger beroep in bij de Raad van State. De zaak wordt over enkele weken behandeld.