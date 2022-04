Lunchzaak in Wapenveld zorgt met zoekactie naar paaseieren voor reuring: ‘Zitten op maximale aantal’

Vita houdt op tweede paasdag een actie, waarbij families op zoek kunnen naar paaseieren. Na een online aanmelding krijgen ze maandagmorgen per mail een kaartje, met een uitleg over de enkele tientallen locaties waar de plastic eieren met prijskaartjes te vinden zijn in Wapenveld. In ieder exemplaar zit in ieder geval een aantal paaseitjes, maar in bijna ieder plastic ei is verder ook een prijs of waardebon te vinden. Het idee is van Danilla en Bart Töpfer van de lunchzaak aan de W.H. van de Pollstraat. Laatstgenoemde vertelt over de succesvolle actie.