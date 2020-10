Maaien woekerplanten Randmeren onder druk na verontrustend rapport: waterkwaliteit valt zwaar tegen

Het volledig instorten van de mosselstand in het Gooi- en Eemmeer en de constante aanvoer van schadelijke fosfaten, zorgen voor grote kopzorgen in de hele regio rond de Randmeren. De waterkwaliteit blijkt hierdoor zo slecht dat dè methode om overlast van woekerende waterplanten voor toeristen te bestrijden - maaien - onder vuur ligt.

,,Een onverwachte en zorgelijke uitkomst’’. Zo noemt Rita Braam, directeur van Gastvrije Randmeren (een samenwerkingsverband tussen zestien gemeentes tussen Kampen en Almere en vijf provincies) de uitkomsten van het onderzoek. Dat was juist ingesteld om te kijken welke speelruimte er is om het maaien van woekerende waterplanten uit te breiden. Die overlast is juist in het Gooi- en het Eemmeer het grootst. Regelmatig komen daar watertoeristen met hun bootjes vast te zitten in de ‘groene soep’, die jaarlijks door de Stichting Maaien Randmeren wordt bestreden.

Aan de andere kant zouden de waterplanten en het heldere water er wel op duiden dat het met de waterkwaliteit en natuur steeds beter gaat. Maar dat blijkt nu helemaal niet zo te zijn. Sterker nog: volgens de onderzoekers (Witteveen en Bos) is de belasting op het heldere plantenrijke systeem in de twee bovengenoemde meren zo groot, dat het omslagpunt naar troebel en algenrijk water nabij is.

Volledig scherm Waterplanten zorgen voor overlast voor watertoeristen © Wilbert Bijzitter

Die ‘belasting’ wordt veroorzaakt door een nog steeds veel te hoge aanvoer van nitraten en fosfaten vanuit onder meer de landbouw èn het ineenstorten van de mosselpopulatie. Die beestjes eten de algen en vormen daarmee een gigantisch filtersysteem. Hoe het kan dat de mosselen zijn verdwenen, is niet duidelijk, maar de gevolgen zijn groot. De enige reden dat het water nu nog helder is, komt door de aanwezigheid van de waterplanten die de competitie aangaan met de algen.

Geen paniek

Het blijven maaien van die planten staat met die conclusie onder druk. ,,We leken wat beheer betreft juist op de goede weg te zijn’’, zegt Braam. ,,Het is te vroeg om te zeggen dat we moeten stoppen met maaien, maar uitbreiding - waarvoor we de afgelopen vier jaar veel geld hebben opgehaald bij de gemeentes - lijkt ook niet houdbaar.’’ Van paniek is geen sprake, maar de uitkomsten kunnen wel gevolgen hebben voor het hele Randmerengebied. Eem- en Gooimeer zijn de toegangspoort vanuit het westen. De kans bestaat dat toeristen het gebied gaan mijden als er teveel waterplanten groeien.

Blauwalg

,,Maar ook als het gebied zou veranderen in troebele plas blauwalg’’, zegt Gerdina Krijger van watersportbond Hiswa Recron. ,,Stoppen met maaien is het laatste wat we willen. We hebben gewoon vaaroppervlak nodig voor de waterrecreatie en voorlopig is dat ons enige middel.’’

Volledig scherm 's Zomers wordt er door de Stichting Maaien Randmeren bijna dagelijks gemaaid. © Wilbert Bijzitter

Volgens Kees Kooijman, de Harderwijker voorman van de Stichting Maaien Randmeren, loopt het allemaal zo'n vaart niet. ,,We maaien - zowel op Eem- als Gooimeer - maar acht procent van het totale oppervlak. Een terugval naar troebel water ligt niet aan ons, maar aan de fosfaatbelasting. Ook al stoppen we, dan blijft de kwetsbaarheid. De sleutel ligt in een gezamenlijke, structurele aanpak van de randmeren, gericht op natuurontwikkeling en toerisme.’’

Den Haag

Daar zijn Krijger en Braam het van harte mee eens. ,,Het terugdringen van fosfaten is een, maar misschien moet we kijken naar herinrichting van het hele gebied, zoals nu bijvoorbeeld in het Markermeer gebeurt’’, zegt Braam. ,,We gaan hierover met provincies en gemeentes aan tafel, maar zullen het ook in Den Haag aankaarten. Dit probleem verdient landelijke aandacht.’’