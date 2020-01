Maaiers verliezen de strijd tegen waterplanten in Randmeren: ,,Ga graven!’’

Mysterieu­ze ‘spookauto’ van 't Loo eindelijk afgesleept

15:02 De onbekende, grijze 'spookauto’ die weken in 't Loo stond is eindelijk verwijderd. De grijze Chrysler Voyager, met een Brits kenteken, stond er al sinds half december en hield de gemoederen in het dorp aardig bezig. De auto had een lekke band, en ingeslagen ruit en lag vol met snoeppapiertjes, blikjes en schoenen.