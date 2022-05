Maandag maansverduistering: ‘Op de Veluwe maak je meer kans’

Kort meegenieten

Wel of niet te zien?

Of we de verduistering maandag überhaupt kunnen zien, is nog onzeker. ,,Daarvoor moeten we echt onbewolkt weer hebben, omdat het heel laag aan de horizon is. Dus het is afwachten wat het weer doet”, vertelt Willemsen. Mogelijk krijgen we maandag te maken met wolkenvelden die vanuit het zuiden over ons land trekken. Daarnaast kan in de nacht ook laaghangende bewolking of mist ontstaan. Of dat daadwerkelijk zo is, weten we pas over een aantal dagen.