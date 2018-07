Maars Living Walls Harderwijk in Amerikaanse handen

Herman Miller is een ontwerper en fabrikant van meubelen, die wereldwijd actief is. De overname biedt kansen op uitbreiding van de activiteiten in Harderwijk, zegt financieel directeur Hendrik Jan Roest van Maars, dat zijn hoofdkantoor heeft in Harderwijk. Bij Maars in Harderwijk werken momenteel 200 mensen.

Extra werkgelegenheid

Noord-Amerika

Kantoren

Maars Living Walls is fabrikant en wereldmarktleider van systeemwanden en -plafonds. Het bedrijf is opgericht in 1946 in Amsterdam en maakte destijds tl-verlichtingsarmaturen. In 1974 werd de productiehal aan de Newtonweg in Harderwijk geopend, het bedrijf had zich inmiddels gespecialiseerd in systeemwanden. Tegenwoordig verkoopt Maars zijn wanden in meer dan 45 landen. De wanden worden toegepast in kantoren, ziekenhuizen, luchthavens, hotels en universiteiten. Klanten zijn onder meer Dow Jones, General Electric, Google, IBM en Microsoft.