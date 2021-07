Maarten gelooft heilig in vintage camera’s, dus begint hij een winkel in Elburg

Vintage is helemaal terug, denk aan kleding, platen, zelfs cassettebandjes worden weer grif aangeschaft. Vintage camera’s mogen volgens Maarten Moerman rustig in dit rijtje worden geplaatst. Hij heeft een winkel met analoge camera’s geopend in de Beekstraat, in het oude centrum van zijn woonplaats Elburg.

Tegen Kamera Express en cameranu.nl is het lastig opboksen, grote jongens die groot inkopen. In gewone (digitale) camera’s valt volgens Moerman dan ook geen droog brood te verdienen. In vintage wel? ,,Jazeker, vintage is in opmars, hier staan veel verzamelaarsobjecten, daar is gewoon een markt voor. Laatst liep iemand hier met 8000 euro aan spullen de deur uit. Daarbuiten is een analoge foto iets tastbaars. Wanneer kijk jij nu foto’s op je smartphone terug? Die vraag blijft altijd”, vertelt de Elburger.

Liefde

Zijn winkel, Camera Obscura, heeft iets weg van een woonkamer of museum. Het zijn vergelijkingen die meer bezoekers maken, zegt de 41-jarige Moerman. ,,En dat is het in zekere zin ook. Met bezoekers deel ik hun liefde voor analoge fotografie, dan kom je snel tot een gesprek, vandaar de bank.”

Het idee voor een winkel deed hij op tijdens corona, toen de ICT-consultant (zzp) veel thuis werkte. ,,Ik woon in het buitengebied, de eerste buren zitten 300 meter verderop. Ik sprak weinig mensen en de muren kwamen op een gegeven moment op me af. Ik wilde naar buiten, het huis uit, zo kwam ik op het idee voor een winkel. Fotografie is een hobby van me, ik ben een autodidact. Af en toe verkocht ik een camera, maar dat mag geen naam hebben.”

Volledig scherm De etalage van Camera Obscura ligt vol met analoge camera's. © Henri van der Beek

Wie een eigen zaak begint, maakt in de regel geen winst in het eerste jaar. Maar Moerman mag niet klagen. ,,Ik kan de kosten ophoesten en houd zelfs een beetje over. Deze winkel stond, geloof ik, al een jaartje leeg; tijdens corona was er waarschijnlijk minder interesse. Hiervoor zat er een fietsenwinkel, het was een beste klus om het er zo te laten uitzien. Ik huur het pand sinds november, maar moest vrijwel direct weer dicht vanwege de lockdown. Toen heb ik als de wiedeweerga mijn website opgetuigd voor online verkoop. Sinds enkele maanden ben ik nu open.”

In de kluis

Hij behoudt zijn baan in de ICT, is alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open. ,,Mijn werkplek is Berlijn. Totdat corona uitbrak ging ik wekelijks op en neer. Dat werk, het gaat om een groot internationaal bedrijf, vind ik ook nog steeds erg leuk. Ik wil mijn winkel uitbouwen, maar het zal voorlopig in combinatie met mijn huidige baan zijn.”

Aan het eind van de dag gaat alles van waarde de kluis in, zegt Moerman. ,,Het duurste object dat ik hier heb, ging onlangs op een veiling voor 26.000 euro van de hand. En dat was nog de goedkoopste van de drie oude camera’s die daar werden geveild. Het is de mechaniek, de details, die het voor kopers aantrekkelijk maken. De camera in die prijsklasse - ik heb’m zelf via een goede deal kunnen aanschaffen - ga ik vermoedelijk eind dit jaar veilen. Tot nu doen vooral de camera’s tot 250 euro het goed.”

Emotionele aankopen

Zijn publiek is heel divers, van een student die zonder blikken of blozen 2300 euro voor een camera neerlegt tot verzamelaars. ,,Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal serieus met fotografie bezig zijn. En het zijn vaak emotionele aankopen, een soort prestige en waardering voor de kwaliteit. In deze omgeving zit geen concurrentie. Een klant zei al hoe bijzonder hij het vond dat een dergelijke winkel in Elburg zit. Het past ook wel bij zo’n historisch centrum.”

