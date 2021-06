‘Machtspolitiek in Epe moet overboord’. Harde kritiek VVD-voorman Ruud Jager bij afscheid

Video Zutphen heeft sinds kort een unieke schilders­op­lei­ding: ‘Je hebt vakmensen en dan heb je vakmensen’

21 juni In Zutphen is sinds dit jaar de specialistische opleiding tot erfgoedschilder begonnen, de enige in Nederland. Daar leren schilders in spe hoe je monumenten moet onderhouden. Dat is niet weggelegd voor elke schilder. ,,Je moet heel goed weten wat je doet.’’