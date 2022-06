‘Machtspolitiek van verliezers in Oldebroek’

Een onverwachte machtsgreep van de ChristenUnie, kennelijk geïnspireerd, zo niet dan toch getolereerd door informateur Reinier Mulder, die zijn oorspronkelijk advies inruilde voor deze christelijke variant. Hij had kennelijk een mogelijke aversie tegen ABO gekregen, die herhaaldelijk op spoed aandrong. Dit had ABO, na twee bestuursperiodes naar tevredenheid in samenwerking met de oude fractie van de ChristenUnie, niet verwacht.

De vorige fractievoorzitter van de ChristenUnie, Engbert-Jan Ruitenberg, wordt node gemist. De bedoeling is nu dat ChristenUnie (6 zetels), CDA (2) en SGP (2) met tien van de 19 zetels het samen gaan proberen. Te memoreren valt overigens dat deze drie partijen sinds de verkiezingen vier van de 14 zetels hebben verloren, ofwel bijna een derde. ABO heeft er overigens één gewonnen.

Minder rooskleurig

In een gesprek naar aanleiding van de voorgestelde lijmpoging leek de lucht geklaard, aldus het verslag ervan. Maar na tussenkomst van de informateur (Reinier Mulder) kwam een tweede verslag, dat minder rooskleurig was. De informateur formeerde niet, maar deformeerde.

Je kunt je afvragen hoe stabiel een college is met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad. Het CDA en de SGP realiseren zich niet dat in deze constructie zij slechts de rol van bijwagen vervullen. De ChristenUnie zal de lakens uitdelen. Het CDA ziet, na bijna tien jaar in de oppositie, likkebaardend uit naar een rol in het college, de SGP is het verlies - halvering - in de verkiezingen kennelijk nog niet te boven.

Dunne basis

Het is de vraag hoelang zij zich aan de leiband laten meevoeren, nu duidelijk is dat het politiek vertrouwen in de kersverse, politiek onervaren nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie op een dunne basis is gestoeld en CDA en SGP zich wellicht als een lam naar de slachtbank laten leiden.

De verwachting is dat we roerige tijden tegemoet gaan zien, vergelijkbaar met de periode 2010-2014 toen we zeven wethouders hebben versleten. In die periode zat ABO in de oppositie.

Jan B. Kaiser, Oldebroek