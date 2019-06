Maker film Wild! broedt op vervolg mét wolf

Wolventoe­ris­me op de Veluwe? VVV's slijten vooral fiets- en wandelkaar­ten

16:32 Het was het weekje wel voor de wolf. Eerst werd hij al jagend gespot met een reekalf en zijn bek. Later bleken er ook nog zeker drie welpen te zijn op de Noord-Veluwe. En daar kwam vandaag nog nieuwe beelden van een wolvenwelp bij. De wolf lijkt zich helemaal thuis te voelen in deze regio. Zorgt het voor meer drukte in de bossen met nieuwsgierigen die graag een glimp van het roofdier willen opvangen?