Man (22) duikt onder invloed van drank en drugs met zijn auto in een sloot bij Nijkerk

Epe is ‘dolblij’ nu er een extra plek is om te pinnen, maar met de toeristen op komst zijn er ook zorgen

Met een geldautomaat in de CIGO is er nu weer een extra plek in het centrum van Epe waar gepind kan worden. Maar een locatie in de openbare ruimte laat nog altijd op zich wachten, tot frustratie van ondernemers: ,,Dat er in een regionaal koopcentrum geen pinfunctie buiten is hoort natuurlijk niet.’’

25 mei