Man (30) knipt haren sekswerker af in Harderwijk en bedreigt haar: ‘Krijg elke week 500 van je’

Eierautoma­tiek kippenhou­der in Oene opengebro­ken: ‘Alle elektroni­ca ligt eruit en de deur is volledig ontzet’

Met grof geweld is de eierautomatiek van kippenboer Van Velde afgelopen nacht opengebroken. Het wisselgeld dat nog in de automaat zat is verdwenen, maar dat is volgens Van Velde niet de grootste klap. Vooral de schade aan de automaat zelf is flink. ,,Dan heb je het over duizenden euro’s’’

11 november