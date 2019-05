Man (57) raakt bij steekincident in Wenum-Wiesel geen vitale organen: celstraf fors lager dan eis

Het slachtoffer liep die dag vlak voor kerst een tien centimeter diepe steekwond in zijn buik op. De rechtbank legde de straf op voor poging zware mishandeling. Twee weken geleden eiste de officier van justitie drie jaar cel voor poging doodslag, maar daar was de rechtbank het niet mee eens: er zijn geen vitale organen geraakt.

Kerstboodschappen

Beide partijen hadden net kerstboodschappen gedaan in Apeldoorn, toen ze elkaar die dag dwars begonnen te zitten. De ene kleefde aan de bumper van de ander, die daarop extra langzaam ging rijden. Ze haalden elkaar in, om vlak voor de ander hard af te remmen en de middelvinger op te steken.

Uiteindelijk stopten ze, stapten ze uit en gingen ze met elkaar op de vuist. Buurtbewoners kwamen erbij, waarop de Vaassenaar weer instapte en naar huis reed. Daar bemerkte hij pas dat hij een steekwond had. Hij had geen mes gezien. Zijn vrouw, die erbij was geweest, had opnames van de ruzie gemaakt en daarop was het wapen wel te zien.