Man aangereden op rotonde in Ermelo: weg komende uren afgesloten

video Buren bonken tevergeefs op de ramen; bewoner komt om bij brand in Putten

Bij een felle uitslaande brand in Putten is vanmorgen een bewoner van de Van Oldebarneveltstraat om het leven gekomen. De woning is volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het ging razendsnel. ,,Ik heb op de ramen gebonkt en geschreeuwd dat-ie eruit moest komen.’’

14 januari