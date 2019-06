Man die Vaassense dreigde met brandstichting is vrijgesproken van autobrand

Pinkster­week­end­tips: aaltjes eten en sloeproei­en in Harderwijk, schapen scheren in Zwolle

18:47 Ribs & Blues in Raalte gooit het dit jaar over een andere boeg. De organisatie van het driedaagse festival vertikt het om opnieuw gigantische sommen neer te tellen voor topbands. De invulling van beide Pinksterdagen blijft nagenoeg onveranderd, maar het evenement (zie video onder) wordt op zaterdag in een nieuw jasje gestoken: met minder bekende optredens en de opening van de Delta Club, ‘die moet aanvoelen als een broeierige Vegas-achtige nachtclub’. Waar je in voorgaande jaren tot 30 euro kwijt was aan een entreeticket, is de toegang zaterdag gratis. Als we bluesgoeroe en voetbalanalist Johan Derksen mogen geloven, is het optreden van bluesrockgitarist Laurence Jones, de gang naar het centrum van Raalte alleen al waard.