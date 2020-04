Man dreigt winkelpersoneel Harderwijk in gezicht te spugen en met corona te besmetten

Vijftig jaar strijd tegen geluidshin­der: van ‘stampende’ bovenburen tot brommende warmtepom­pen

16:00 Geluidshinder is één van meest onderschatte problemen in ons land, zegt directeur Erik Roelofsen uit Heerde van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Structurele geluidsoverlast kan zelfs de gezondheid in gevaar brengen. Nu NSG haar vijftigste verjaardag viert, vertelt Roelofsen over de vijf grootste ergernissen en hoe die ingedamd kunnen worden.