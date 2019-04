Man gered uit huis vol rook in Harderwijk

Meteen was er het vermoeden dat de bewoner nog binnen moest zijn, en is de deur geforceerd. Politie-agenten troffen daar een man aan die vermoedelijk in slaap was gevallen. Met spoed kwam een ambulance ter plaatse omdat de man waarschijnlijk rook had ingeademd. De rook is waarschijnlijk afkomstig van een pannetje op het vuur dat de slaapdronken man vergeten was. De brandweer heeft de woning geventileerd en Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen. De man is gecontroleerd in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet mee.