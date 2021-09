Man naar het ziekenhuis na steekpartij Harderwijk, verdachte (35) aangehouden

Robin (19) uit Heerde rijdt met 130 per uur een S-bocht in, dan gaat het gruwelijk mis: 'Ik vind het supererg’

16 september De avondklok was al ingegaan en een politieauto kwam ze achterna. De 19-jarige Robin de W. uit Heerde trapte het gaspedaal op de Heerderweg in Epe nog dieper in en reed met twee keer de toegestane snelheid de S-bocht in, waarop een ernstig eenzijdig ongeluk volgde. ,,U heeft een engeltje op uw schouder gehad’’, zei de rechter in Arnhem, waar hij vandaag terechtstond.