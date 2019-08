Man op Veluwe dupeert ondernemers: ‘mijn vader is in de war’

updateEen 57-jarige man uit Nunspeet is al weken druk om in de regio allerlei dure spullen te bestellen, maar hij laat ondernemers vervolgens zitten met een strop. Die handelaren in auto's, fietsen en motoren slaan nu alarm. De zoon van de ‘dader’ heeft zijn vader herkend op foto's die nu via sociale media verspreid worden. ,,Mijn vader is in de war. Dit moet stoppen, maar we weten niet waar hij is.”

De man uit Nunspeet bestelt dure campers, scooters en elektrische fietsen bij verschillende zaken, maar haalt zijn bestelling nooit op. In Elburg reserveerde hij voor een bruiloft bij partycentrum De Haas, maar ook daar kwam niemand opdagen. ,,Hij steelt niks, maar het kost wel veel geld.“

Arjan Brouwer van de gelijknamige motorzaak in Putten waarschuwde gisteren iedereen die het maar weten wilde voor de man. De motorhandelaar zit met een dure Piaggio MP3 in zijn maag, die hij speciaal op verzoek van de man van allerlei extra accessoires voorzag. ,,Ik heb allerlei extra onderdelen moeten bestellen en er flink wat uren in gestoken. Dat kost me toch wel zo'n duizend euro. En dan moet ik nog maar zien of een andere klant de scooter zo wil, anders kan ik alles er weer af halen.”

Vrouw overleden

Brouwer plaatste een oproep op Facebook met camerabeeld van de man in zijn zaak en werd meteen door verschillende ondernemers uit de regio gebeld dat hen hetzelfde was overkomen. Peter Stijkel van Stijkel Campers in Harderwijk herkende de man op de foto meteen. ,,Hij kwam bij mij met een zielig verhaal dat zijn vrouw was overleden, dat hij een nieuwe vrouw had en veel geld over had gehouden uit de onderneming die hij aan zijn zoons had verkocht. Hij wilde binnen een week een camper hebben.”

De man stelde zich hier voor als G. Karsen en omdat hij erg serieus leek, maakte Stijkel veel tijd voor hem vrij. Hij bracht de camper weg voor een apk-keuring, bestelde nog een trekhaak en maakte de vakantieauto helemaal op orde. ,,Ik ben er al met al bijna een dag mee kwijt geweest. Daarna heb ik hem niet meer gezien. Het is lastig in geld uit te drukken, maar je bent zo duizend euro verder.”

Elektrische fietsen

Stijkel en Brouwer hebben inmiddels nog een aantal gedupeerde ondernemers gesproken. De man kocht ook - op papier althans - een camper in Elburg, bij Koops in Elburg twee elektrische fietsen en bij autobedrijf Kleijer in Putten een auto. Maar toen de dure vervoermiddelen voor hem klaar stonden, kwam hij niet meer opdagen. De gedupeerde ondernemers hebben allemaal in de afgelopen twee weken bezoek gehad van de man.

De zoon van ‘de dader’ herkende zijn 57-jarige vader op de foto die Brouwer op Facebook zette en nam contact met de motorhandelaar op. Hij weet ook niet waar zijn vader uithangt. ,,Mijn ouders zijn begin dit jaar gescheiden en sindsdien woonde hij op een camping hier in Nunspeet. Ons contact was al niet zo goed meer omdat hij wel meer mensen oplichtte. Er zijn nog veel mensen die geld van hem tegoed hebben.‘’

Quote We weten al drie maanden niet meer waar hij is

In de war

Volgens de zoon is zijn vader geestelijk in de war. ,,Hij heeft wel eens wat hulp gehad, maar toen we er na al deze ellende op hamerden dat hij weer hulp ging zoeken, is hij volledig van de radar verdwenen. We weten al drie maanden niet meer waar hij is. Maar ik krijg allerlei telefoontjes van mensen die zeggen nog geld van hem te krijgen. Dit moet stoppen.”

Aangifte doen

Arjan Brouwer gaat maandag aangifte doen bij de politie, maar hoopt dat hij met zijn oproep op Facebook collega-ondernemers alvast heeft kunnen behoeden voor een vergelijkbare strop. Peter Stijkel twijfelt nog of hij naar de politie gaat. ,,Dat kost ook allemaal weer veel tijd en van een kale kip kun je niet plukken.”

Ook de zoon heeft contact met de politie gehad. ,,Als er maandag aangiftes liggen, zouden ze er me aan de slag gaan. Ik hoop het, want aan dit gedrag heeft niemand iets.”

Aangifte