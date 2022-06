Man rijdt drie tieners aan en belooft het te ‘regelen’... (maar niets is minder waar)

Café de Veluwe in Ermelo bestaat een eeuw en neemt (oud-)gas­ten mee op reis door de tijd

Café de Veluwe in Ermelo viert komende week zijn honderdste verjaardag. Of het oudste kroeg is van de regio, is twijfelachtig. Dat neemt niet weg dat het uitzonderlijk is dat een café al een eeuw onafgebroken bier tapt voor dorstige gasten. Om deze mijlpaal te vieren neemt uitbater Koen d’Aulnis bezoekers van toen en nu mee op een reis door de tijd.

11 juni