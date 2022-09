Man trapt ruitje in in Nijkerk en trekt bloedspoor over het plein

De Stentor Geldmeter Hoe komt u de crisis door? En uw buurman? Doe mee aan ‘de Stentor Geldmeter’

,,We hebben altijd ons best gedaan om schuldenvrij te leven, maar op deze manier ga je vanzelf schulden maken. We staan met onze rug tegen de muur.” ,,We behoorden tot de middenklasse, maar glijden af op de ladder.” ,,We trekken al een extra trui aan, maar moeten we straks in onze winterjas in de woonkamer gaan zitten? Die kachel zal toch een keer aan moeten.” Drie citaten van verschillende mensen uit één verhaal van verslaggever Paolo Laconi. De armoede grijpt in hoog tempo om zich heen. Het grootste deel van ons land houdt zich bezig met deze vraag: ,,Hoe duur wordt het dagelijkse leven, hoe komen we de winter door?’’

19 september