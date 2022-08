Man uit Harderwijk mishandelt 7 maanden oude zoontje en moet cel in

MET VIDEO Hattems toeristen­trein­tje stopt er na twee maanden weer mee: ‘Er moet elke maand 4000 euro bij’

Het Hattemse toeristentreintje had de klapper van het seizoen moeten worden. Maar het voertuig is nog geen twee maanden onderweg of de stekker gaat er al weer uit. Te weinig animo, ziet eigenaar Henk Viering. ,,Dit is het niet waard om in financiële problemen te komen.”

30 juli