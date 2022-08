Man uit Harderwijk mishandelt 7 maanden oude zoontje zwaar en moet cel in

Een 34-jarige man uit Harderwijk is vandaag door de rechtbank in Zutphen tot zes jaar cel veroordeeld voor een poging tot doodslag op zijn eigen zoontje van zeven maanden. De man ontkent alle beschuldigingen. De rechtbank vindt echter dat er voldoende bewijs is dat de vader zijn kindje zó ernstig mishandeld heeft, dat het dood had kunnen zijn.

Het kindje werd op 28 juli vorig jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen de vader alleen met het kind thuis was. Toen het jongetje in het ziekenhuis in Harderwijk binnenkwam, was hij slap, oogde hij bleek en had hij een moeizame ademhaling.

Na een eerste behandeling in het Sint Jansdal-ziekenhuis werd het kind overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar het direct is geopereerd. De baby bleek ernstig, potentieel dodelijk hersenletsel te hebben opgelopen. De artsen in Utrecht gingen er serieus van uit dat hij zou komen te overlijden.

Botsend geweld

Het letsel is volgens een deskundige ontstaan door ‘hard’ botsend geweld op het hoofdje van de baby. En niet door een zich verergerende ziekte, waar de advocaat van de vader op aanstuurde.

De vader opperde in de rechtbank dat het letsel ook eerder ontstaan zou kunnen zijn en op die bewuste dag plotseling acuut werd. Dat sluit de rechtbank echter uit, omdat de baby vlak voor de bewuste 28 juli nog een scan van het hoofd heeft gehad, waarop niks te zien was.

Ook bij de huisarts, die een dag voor de opname op 28 juli 2021 nog werd geraadpleegd over een licht rochelende ademhaling, werd niets geconstateerd dat kan wijzen op stoornissen in de hersenfunctie. Tenslotte was op de ochtend van de dag van de geweldpleging nog een videofilmpje gemaakt van de baby. Ook toen leek er niets aan de hand.

Veel kracht

De rechtbank concludeerde dan ook dat de vader het letsel toe moet hebben gebracht. Daar moet veel kracht bij gebruikt zijn en de vader had kunnen weten dat het kind daardoor dood zou kunnen gaan. Daarom veroordeelde de rechter hem vandaag voor poging tot doodslag.

Naast het uitzitten van zijn jarenlange celstraf moet de Harderwijker ook de moeder en het kind zelf een schadevergoeding van 100.000 euro betalen.