Man uit Nijkerk aangehouden voor valse brandmeldingen

Paus van zand onherstel­baar beschadigd door hitte in Elburg: 'Past bij het verhaal'

18:30 De paus staat met zijn handen omhoog. Alsof hij wil benadrukken: het is niet mijn schuld. Toch is de geestelijk leider definitief buik en benen kwijt. Zijn sculptuur in de loods van Bijbelverhalen in Zand in Elburg is onherstelbaar beschadigd.