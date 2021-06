Marcel uit Wezep heeft een oranje leeuw van tien meter voor zijn deur staan. ‘Ze hadden ’m niet groter’

Hoera, de vlag kan uit! Kijk hier hoe de geslaagden in de regio feest vieren

10 juni Overal in de Stentor-regio gaat de vlag uit en hangen geslaagden hun tas in de mast. Leerlingen havo, vwo en vmbo-theoretische leerweg hoorden vandaag of zij hun diploma hebben gehaald of dat ze mogelijk in de herkansing moeten. Voor velen komt er zo een kroon op een moeizaam examenjaar.