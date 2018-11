Marina uit Ermelo voert actie tegen k-woord

Het was niet zomaar een dag waarop Marina opstond en het hele Christelijk College Groevenbeek in Ermelo behing met posters en flyers. Woensdag was het exact negen jaar geleden dat Richelle Laurijsen uit Harderwijk, die haar voorging met de actie 'Kanker verziekt je taal', overleed aan de gevolgen van de ziekte. Zij was pas zestien jaar. Sindsdien geldt 21 november als de dag tegen het misbruik van het woord kanker.

Pijn

Schelden doet wel degelijk pijn. Marina ervaart geregeld de smart van het stekende k-woord. ,,Het woord is enorm populair, maar mensen weten niet waar ze het over hebben'', stelt zij. ,,De lijdensweg, de onbeschrijfelijke pijn. Ik ervaar dagelijks wat dat inhoudt, want mijn vader is heel erg ziek. Maar ik ben niet de enige die last heeft van schelden met het k-woord. Omdat anderen niet durven te spreken, doe ik mijn mond open. Namens alle mensen die voor hun leven vechten en gekwetst worden door dat woord, ben ik deze actie begonnen. En ter nagedachtenis aan Richelle, want haar boodschap was mooi en sterk.''

Bijval

Marina had anoniem actie willen voeren. Nadat ze veel bijval en actiemateriaal had gekregen van de familie Laurijsen, die ze via internet had opgespoord, plakte ze woensdagavond de hele school vol affiches. Toen de leraren 's ochtends bij de dagopening haar speech voorlazen, zat zij thuis. ,,Als ik erbij was geweest, had ik zeker een traantje gelaten.''

Koning

Toen haar naam alsnog in de publiciteit kwam, werd ze overspoeld met reacties. Stuk voor stuk positief. De pijn maakt plaats voor dankbaarheid. ,,De koning van het k-woord op onze school kwam uit zichzelf naar me toe en beloofde dat hij voortaan beter op zijn taal zou letten. En via sociale media krijg ik veel berichten. Veel onbekenden. Die mensen nemen de moeite om mij via internet op te sporen om hun dankbaarheid te tonen. Dat maakt mij hartstikke blij.''

Effecten