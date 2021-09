Marjolein (38) uit Elburg: ‘Sport redde mijn leven’

Bouwbe­drijf gooit Veluws dorpje volledig op slot: ‘Aanrijding uitvoerder was voor ons de druppel’

13 september Speuld is nu écht afgesloten van de buitenwereld. De Garderenseweg, de levenslijn van het dorpje, is van alle kanten op slot gegooid. Wie eigenwijs is en de borden negeert, stuit op grote betonblokken die de weg versperren. ,,De aanrijding van een uitvoerder was de spreekwoordelijke druppel’’, zegt Paulien Bisschop van bouwbedrijf Van Gelder.