Mark uit Hattem krijgt steun, maar ook bedreigingen nadat een wolf mogelijk een van zijn schapen doodde

Mark Boeve (29) werd vorige week gebeld door verontruste buren, die een schapenpoot in de tuin hadden gevonden. Snel zette hij koers richting de Hattemer Enk, waar een deel van de zeshonderd fokschapen in de wei stonden. Boeve wist het meteen: dit moet het werk van een wolf zijn. ,,Er lag een schaap met een halsbeet. Gestikt in zijn eigen bloed. Vervolgens is die wolf ermee gaan slepen, een meter of 50. Daar is hij gaan eten.’’