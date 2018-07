Marnixstraat Harderwijk ongerust over nieuwbouwplan appartementen

Bewoners van de Marnixstraat in Harderwijk zijn ongerust over de bouw van 16 appartementen op de plek waar een leegstaand kerkje staat aan de Marnixstraat 1.

Ze hebben dinsdagavond handtekeningen opgehaald tijdens een informatieavond van projectontwikkelaar De Bunte uit Ede, die een aanpast plan kwam presenteren. Het oorspronkelijk bouwplan telde vier bouwlagen, het nieuwe plan telt drie bouwlagen.

Park

,,De nieuwbouw gaat ten koste van ons park,'' zegt Wilma Aalvanger van de Projectgroep Marnixstraat in de wijk Stadsdennen. ,,De groene long in onze straat verdwijnt. Er moeten minstens twintig bomen worden gekapt voor de bouw van de appartementen. Dit heeft een grote impact op onze buurt. We willen duidelijkheid van de gemeente Harderwijk waar we aan toe zijn.''

Verkeer

De appartementen die De Bunte wil bouwen zijn bestemd voor mensen die een zorgvraag hebben, zo is aan de omwonenden verteld. ,,Dat brengt verkeersdrukte met zich mee, terwijl er nu al te weinig parkeerplaatsen zijn,'' aldus Aalvanger. De buurtbewoners gaan hun handtekeningenlijst naar de gemeente Harderwijk sturen, met het verzoek om uitstel. De Projectgroep Marnixstraat heeft daarnaast een ongeruste brief gestuurd aan alle gemeenteraadsleden. ,,De willen dat er eerst wordt overlegd met de buurt. Nu probeert de projectontwikkelaar ons tegen elkaar uit te spelen. We willen meepraten en meedenken.''

