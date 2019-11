Martijn uit Ermelo (27) hoopt dat Russische dokter hem zijn leven kan teruggeven

Van een sterke gezonde vent van 27 jaar, tot een lichamelijk wrak in een jaar tijd. Het overkwam Martijn Meijwaard uit Ermelo, nadat bij hem een progressieve vorm van MS werd ontdekt. Hij legt zich er niet bij neer en ondergaat op dit moment een zware en peperdure stamceltherapie in Rusland. Omdat de verzekering dat niet dekt, is hij een crowdfundingsactie begonnen.

Voetballen, snowboarden en festivals bezoeken. Het waren grote hobby’s van Martijn iets meer dan een jaar geleden, toen het leven hem nog toe lachte en de toekomst als een boek voor hem open lag. Regelmatig ging hij op pad met zijn grote vriendengroep en studie en werk gingen crescendo. Totdat die onheilsboodschap op 1 juli 2018 alles veranderde: auto-immuunziekte Multiple Sclerose.

Leven glipt weg

Een jaar later vind hij zichzelf terug in een rolstoel. Energie heeft hij nauwelijks, ook niet voor contact met mensen. Hij is aan huis gekluisterd en brengt het grootste deel van de dag door op bed of bank. Het leven glipt hem door de vingers, zoals hij het zelf omschrijft.

Afweersysteem resetten

Maar toch gloort er hoop aan de horizon in de vorm van stamceltherapie. Bij deze behandeling worden de eigen stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en bloed. Het doel is om het afweersysteem te ‘resetten’, zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS.

Niet in Nederland

Nederlandse neurologen zijn nog erg terughoudend over deze therapie, die hier derhalve niet wordt aangeboden. In andere landen is dat wel het geval en internationaal onderzoek toont aan dat de stamceltransplantatie bij jonge patiënten met een bepaald type MS goede resultaten kan geven. Maar de behandeling is peperduur en verzekeraars vergoeden het niet.

Peperduur

De behandeling die Martijn in Moskou nu ondergaat, kost 100.000 euro, waarvan een deel via een lening is bekostigd. Er is echter nog 70.000 euro nodig, die via crowdfunding binnen moet komen. De teller staat inmiddels op bijna 15.000 euro. Tegelijkertijd is een stichting opgericht die een bredere insteek heeft, vertelt zijn schoonzus Stephanja Jonker. ,,Daarmee willen we aandacht vragen voor de ziekte zelf en de stamceltherapie. Zodat dit ook in Nederland beschikbaar wordt. Ook willen we fondsen werven om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.’’