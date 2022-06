Martin (39) uit Elburg komt uit de kast bij Obese na jarenlange worsteling met gewicht, geaardheid en geloof

Enkele dagen na de uitzending staat de telefoon van Klein roodgloeiend. Vrienden en kennissen steken hun respect niet onder stoelen of banken. In tuincentrum De Nieuwstad, waar hij mede-eigenaar van is, kan hij voortdurend rekenen op een schouderklopje of complimentje van klanten. En ook als hij in de binnenstad van Elburg loopt, gaan de loftuitingen hem niet voorbij.