Martin (54) is baas van de landmacht vanuit slaapkamer van z’n dochter: ‘Zonder corona hadden we nu op Curaçao gezeten’

Het is een thuiswedstrijd voor Martin Wijnen (54), het werkbezoek aan ziekenhuis MST op deze dinsdagmiddag. ‘Zijn’ mensen springen al ruim een maand bij in het Enschedese ziekenhuis voor de verzorging van coronapatiënten. Wijnen wil als Commandant Landstrijdkrachten graag weten hoe het met zijn mensen gaat en zoekt ze daarom geregeld op. Of dat nou tijdens kerstmis bij de troepen in Afghanistan is of bij de militairen die in Litouwen gestationeerd zijn.