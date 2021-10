Marvin (42) uit Elburg kreeg leukemie en bleef met schulden achter, maar nu is er hulp: ‘Hartverwarmend’

Marvin Tuininga begon in het najaar van 2019 met restaurant De Likkepot in Ermelo. Eerder had hij zijn eigen café (De Beroemde Vriend) en later een kringloopwinkel (Malle Pietje) in Elburg. Al na een paar maanden moest hij de deuren van zijn pannenkoekenrestaurant sluiten wegens corona. En kort voor de tweede lockdown kreeg hij te horen dat hij leukemie heeft. Hij zegde de huur in Ermelo op en kon zodoende de investeringen niet terugverdienen. Charlotte Edwards vertelt waarom ze nu geld voor hem inzamelt.