Massale vechtpartij rond flyerende glazenwassers in Vaassen: man zwaargewond naar ziekenhuis

Bloedluis­be­strij­ders wisten 'van niets', maar haalden alles uit de kast om ontdekking te voorkomen zegt justitie

10 maart Ze wisten dat er fipronil zat in hun wondermiddel om stallen van bloedluis te bevrijden. Ze wisten dat het een verboden middel was en mogelijk gevaarlijk. En ze deden er alles aan om ontdekking te voorkomen. Zo ziet justitie de rol van Mathijs IJ. (25) en Martin van de B. (35) van Chickfriend uit Barneveld. De officier eist forse celstraffen. Zelf ontkennen ze in alle toonaarden.