Matchen, koppelen en volgen: dat is het idee achter het meldpunt OldebroekCoronahulp

Vrijwilligers in overvloed. Maar nu de hulpvraag nog. Ze hebben het in Oldebroek allemaal zo goed bedoeld. Maar vraag en aanbod van coronahulp liggen nogal uit elkaar. Het nieuwe meldpunt OldebroekCoronahulp moet daar verandering in brengen.

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond. De ene na de andere Facebook-groep, buurtactie of andersoortig initiatief om naar elkaar om te kijken tijdens de coronacrisis. De gemeente Oldebroek doet daar nog een schepje bovenop met een meldpunt.

Geen concurrentie, maar aanvulling

Niet een beetje te veel van het goede? ,,Er gebeurt zeker al heel veel. Wij willen niet concurrerend zijn, maar aanvullend en lokaal gericht. Je moet je ook bedenken dat die 80-jarige misschien helemaal niet op de hoogte is van al die groepen op sociale media”, zegt Johan Neevel van het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek.

Het Sociaal Team trekt samen met het PIO, een koepelclub waaronder vijftien (informele) vrijwilligersorganisaties vallen, de kar voor het nieuwe meldpunt. Hulpverleners en -vragers kunnen zich zowel digitaal als telefonisch aanmelden. Iedereen geeft aan wat hij (of zij) wil doen of krijgen.

Eerste Hulp Bij Verveling

Wie online het formulier invult, kan keuzes aanvinken (of alles). Zoals boodschappen, samen een spel doen via telefoon of internet, skype contact, ramen lappen, hond uitlaten, medicijnen ophalen of een kaart of tekening ontvangen.

Ook staat er de optie ‘EHBV pakketje’ ontvangen bij. De afkorting voor Eerste Hulp Bij Verveling. ,,Bedoeld voor mensen in quarantaine die zich vervelen. Ze kunnen aangeven waar ze blij van worden. Puzzels, boeken, crea-dingen zoals breiwerk, haken, knutselen, tekenen of iets dergelijks”, omschrijft Neevel de inhoud.

Digitale kaartenbak

De wensen van vragers en aanbieders komen in een soort digitale kaartenbak. Stichting Present houdt dat bij, maakt de matches en koppelt de mensen aan elkaar.

Neevel: ,,Je kunt dus niet zelf op zoek gaan in de bak met vraag en aanbod. Daarin is het anders dan de vrijwillige vacaturebank die we al hebben. Daar kun je zelf snuffelen of er iets voor je tussen zit.”

Daarin verschilt het meldpunt ook van veel andere initiatieven waarbij je zelf meer op zoek moet gaan. Een andere afwijking: koppelingen via OldebroekCoronahulp worden gevolgd. ,,Na een eerste actie van de vrijwilliger voor de hulpvrager worden beiden benaderd om te vragen of alles naar wens is verlopen. Zo houden we een vinger aan de pols en weten we of de match geslaagd was.”

Vijftig vrijwilligers

Inmiddels zijn er al rond de vijftig vrijwilligers die hun diensten aanbieden. En dat zijn niet alleen ‘bekende’ mensen uit de bestaande organisaties. Ook 'losse’ vrijwilligers zoals Neevel ze noemt. ,,Mensen die nu tijd over hebben en graag iets voor een ander willen betekenen.”

Vangnet als het niet meer lukt

Het enige waar het nog aan ontbreekt zijn mensen die hulp vragen. ,,Misschien toch een drempel om dat te doen?” vraagt Neevel zich hardop af.

,,Of ze hebben een goed netwerk dat voor hen zorgt. Toch zou het zo maar kunnen dat op den duur de vraag toeneemt. Dat de directe kring overbelast raakt, of dat het na vier weken toch te zwaar wordt met de kinderen thuis. Dan kunnen wij een vangnet zijn.”

,,En mocht dat overbodig blijken, kunnen we zelf leuke activiteiten bedenken. De mensen van Goed Bezig hebben zich ook als vrijwilliger aangemeld. Kunnen zij misschien een leuke show weggeven voor een verzorgingstehuis of zo.”

Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger of een hulpvraag hebben, kunnen dat via de website van Stichting Present aangeven. Bellen met het Sociaal Team is ook mogelijk (0525-638333) of mailen.