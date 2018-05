Mbo'er wil student heten: 'Het gaat om de waardering'

Werkstraf na mishande­ling in Ermelo

14 mei De 20-jarige Terence S. uit Ermelo moet veertig uur onbetaald werken. De rechtbank in Zutphen legde hem maandag deze straf op omdat hij de vriend van een vriendin in elkaar sloeg. Het Openbaar Ministerie had precies dezelfde straf in gedachten.