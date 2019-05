Medaille en laptop voor Damaris uit Ermelo met dank aan haar wiskundeknobbel

Rookwolken boven de Veluwe: brandweer druk bezig met ‘meerdere heidebran­den’

17:46 De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een heidebrand in Epe. Aan het Van Manenspad staat een groot stuk heide in brand. Op meerdere plekken staat de heide in brand, meldt de brandweer.