Medewerkers fabrikant van fietsonderdelen in Nunspeet zijn baan kwijt: ‘Sloeg in als een bom’

Deze inwoners van Ermelo laten protest­vlag­gen hangen: ‘Het probleem is nog niet opgelost’

2022 was het jaar van boerenprotesten. In de eerste week van het nieuwe jaar hangen langs boerenerven in Ermelo nog veel omgekeerde vlaggen, maar in woonwijken nauwelijks meer. Toch zijn er nog een paar Ermeloërs die de protestvlaggen onverzettelijk laten wapperen. En ze zijn van plan dat vol te houden. ,,Ik haal ’m echt niet weg.”

3 januari