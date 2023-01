Medewerkers fietsonderdelenfabrikant in Nunspeet zijn baan kwijt: ‘Sloeg in als een bom’

met video Nieuwjaars­duik Zandenplas Nunspeet terug van weggeweest. ‘Snel, waar is mijn handdoek!’

Onder begeleiding van Abba’s Happy New Year gingen zondagmiddag de kleren uit aan de Zandenplas in Nunspeet. Na veertien jaar afwezigheid is de nieuwjaarsduik terug van geweest. ,,Koud man!’’

