Medewerkers Plukon Nijkerk pand uit voor mogelijk gevaarlijke stoffen: brandweer doet metingen

Weerbericht Nieuw!

1 juni Nooit meer onvoorbereid op zon of regen de deur uit gaan? Dat kan nu ook dankzij de app van de Stentor. Op onze mobiele applicatie kun je sinds kort de huidige weersverwachting bij jou in de buurt zien. Het weerbericht is heel makkelijk te vinden in de nieuwste versie van de Stentor-app.