Medusa op de Veluwe: van stormslachtoffer tot kunstwerk

VVD kiest na halve eeuw in college Harderwijk voor de oppositie, ‘niet stug op het pluche blijven zitten’

Hij was de beoogd wethouder voor de VVD, maar Menno Doppenberg neemt plaats in de oppositiebankjes als fractievoorzitter van de gehalveerde liberale fractie. Het is voor de tweede keer in ruim een halve eeuw dat de VVD in Harderwijk geen deel uitmaakt van het college. Deze keer is het eigen keus.

5 april