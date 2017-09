Meepraten over toekomst van Veluwse kuststrook

Stadhuis Harderwijk voortaan Huis van de Stad

15:15 Het stadhuis van Harderwijk heet vanaf vandaag Huis van de Stad. Vanochtend was de opening, die werd verricht door de kinderen Ilse en Tijn. Ook de bibliotheek Noordwest-Veluwe is daar nu gevestigd. De hele dag is het gebouw open voor bezoekers. Er zijn allerlei festiviteiten én er is gratis ijs.