Meer gemeenten sluiten aan bij miljoenenclaim vanwege te dure vrachtwagens

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft alle 22 gemeenten in het gebied toestemming gevraagd om een proces te beginnen. Steeds meer gemeenten reageren daar positief op; de VNOG heeft nog geen afwijzing ontvangen. In de voorbije weken namen bijvoorbeeld de gemeenten Oldebroek en Hattem het besluit om bij de claim aan te sluiten.

De VNOG heeft berekend dat er in haar Gelderse regio 164 brandweervoertuigen zijn aangeschaft in de periode 1997-2011. In die jaren maakten zes grote vrachtwagenfabrikanten prijsafspraken, waardoor afnemers teveel betaalden voor de vrachtwagens. Het zou gaan om bedragen tot 16.000 euro per truck.

Zinvol

In het begin van die periode schaften veel gemeenten zelf nog brandweerauto's aan. Daarom heeft de VNOG toestemming nodig om namens de gemeenten een claim in te dienen. Ook de Overijsselse Veiligheidsregio onderzoekt of een claim zinvol is.

De gemeente Zwolle heeft in de betreffende periode acht vrachtwagens aangeschaft. Toch weet ze nog niet zeker of ze daarvoor een claim gaat indienen. ,,Na de zomer wordt juridisch onderzocht wat de kans op succes is, wanneer een dergelijk procedure wordt gestart", laat strategisch communicatieadviseur Twan Timmermans weten. ,,Dit ook in relatie tot de benodigde inzet en kosten, aangezien dit over het algemeen langlopende procedures zijn."

Kampen

Mede om die reden haakt de gemeente Kampen net als de VNOG aan bij NLtruckkartel, een initiatief van Transport en Logistiek Nederland, transportverzekeraar TVM en advocatenkantoor Hausfeld & Co. ,,Deelname kost niets, maar afhankelijk bij welke verzekeringsmaatschappij de deelnemer is aangesloten moet een fee betaald worden", laat woordvoerder Marion van Marle van de gemeente Kampen weten. Kampen hoeft die fee niet te betalen.