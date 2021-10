Meer teams nodig voor Harderwijkse Geschiedenisquiz

Druk op regionale ziekenhui­zen neemt toe door stijgende coronacij­fers

19 oktober De stijgende coronacijfers zorgen ervoor dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Behalve ziekenhuis Isala in Zwolle, dat al operaties moest uitstellen, merken ze ook bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het St Jansdal in Harderwijk het effect van de nieuwe coronagolf.