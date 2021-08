Meer treinen tussen Harderwijk en Amersfoort? CDA Gelderland wil onderzoek naar keerspoor

Op de Veluwe is de VVV nog springle­vend: ‘VVV is misschien oubollig, maar ook vertrouwd’

30 juli Toeristen die de Veluwe bezoeken, zijn blind voor gemeentegrenzen. Ze zoeken vertier in de wijde regio en niet alleen in het dorp waar hun tent of caravan staat. Daarom hebben de VVV’s in Elburg, Putten, Ermelo en Nunspeet de handen ineengeslagen en gaan ze onder een vlag verder. ,,De VVV is misschien oubollig, maar nog steeds een sterk merk.’’